Economia Saiba quem deve pedir a revisão do benefício do INSS em 2024 Têm direito de pedir a revisão de seu benefício aqueles que considerem que o valor pago está errado ou que algum período de trabalho tenha ficado de fora do cálculo

Aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) têm direito de pedir a revisão de seu benefício caso considerem que o valor pago está errado ou que algum período de trabalho tenha ficado de fora do cálculo. Há, no entanto, um prazo limite conforme o início do pagamento da primeira aposentadoria. São dez anos a partir da concessão. Em 2024, vence o praz...