Economia Remédios devem ter reajuste de 4,5% a partir de 1º de abril Projeção do reajuste é feita pela indústria farmacêutica e pode ser oficializada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos ainda nesta semana

O governo federal deve anunciar um aumento de 4,5% no preço dos medicamentos até o fim do mês. A projeção do reajuste é feita pela indústria farmacêutica e pode ser oficializada pela Cmed (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) ainda nesta semana. O reajuste costuma ser divulgado no último dia útil de março, mas em virtude do feriado da Semana Santa existe...