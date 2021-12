Economia Relator recua e faz acordo para incluir R$ 1,7 bilhão em reajuste a policiais no Orçamento de 2022 Além disso, em acordo com parlamentares, reduziu o fundo de financiamento de campanhas eleitorais de R$ 5,1 bilhões previstos no parecer anterior para R$ 4,7 bilhões

O relator-geral do Orçamento, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), recuou de sua decisão de não prever reajustes salariais a servidores e decidiu incluir R$ 1,7 bilhão para aumento a policiais em 2022, ano eleitoral. Além disso, em acordo com parlamentares, reduziu o fundo de financiamento de campanhas eleitorais de R$ 5,1 bilhões previstos no parecer anterior para R$ 4,7...