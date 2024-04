Economia Reforma tributária propõe devolução de 50% em contas de luz, água e gás para famílias mais pobres Proposta de regulamentação da reforma tributária do governo chegou ao Congresso Nacional nesta quarta-feira (24)

O projeto que trata sobre a regulamentação da reforma tributária prevê o cashback de 50% para famílias de baixa renda em contas de luz, água e gás. Já no caso do gás de cozinha, o retorno pode chegar a 100%. A proposta de regulamentação da reforma tributária foi entregue na quarta-feira (24) ao Congresso Nacional pelo governo. As devoluções ...