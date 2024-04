Economia Produtores em conversão de pastagens terão apoio de nova linha de crédito Ministério da Agricultura falou sobre financiamento na 89ª ExpoZebu, feira de raças zebuínas, em Uberaba (MG)

Na abertura da 89ª ExpoZebu, em Uberaba (MG), durante a manhã deste sábado (28), ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou o lançamento de uma nova linha de crédito para produtores rurais para conversão de pastagens, com juros subsidiados de menos de 5% ao ano. Os recursos serão obtidos por meio de convênio do Brasil com a agência de cooperação do gov...