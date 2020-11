Economia Procon anuncia que vai monitorar preços de 1,3 mil produtos na promoção de Black Friday Órgão coletou preços de 1.306 produtos em Palmas, Paraíso, Guaraí, Tocantinópolis, Araguaína, Colinas e Dianópolis no início do mês e vai comparar com as ofertas da promoção do dia 27

O Procon Tocantins divulgou que percorreu 102 empresas em Palmas, Paraíso, Guaraí, Tocantinópolis, Araguaína, Colinas e Dianópolis e anotou preço de produtos para monitorar a venda deles na Black Friday do dia 27 deste mês. O monitoramento do órgão ocorreu entre 3 e 6 de novembro e levantou o preço de 1.306 itens. A previsão do órgão é voltar aos estabele...