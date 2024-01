Economia Preço dos alimentos fecha 2023 com queda de 0,52%, a primeira desde 2017 Ano passado teve aumento da oferta de alimentos a partir da ampliação da safra agrícola

Os preços da alimentação no domicílio fecharam 2023 com queda acumulada de 0,52% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segundo dados divulgados nesta quinta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a primeira deflação (redução) dos alimentos consumidos em casa, em um ano fechado, desde 2017. Ou seja, em seis anos. ...