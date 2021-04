Economia Prazo para pagamento do IPTU 2021 é prorrogado mais uma vez em Palmas Prefeitura ainda ampliou a possibilidade de parcelar tributos municipais

Mais uma vez considerando o momento crítico em que se encontram os palmenses com o alto índice de contaminação de Covid-19 e seus reflexos, a Prefeitura de Palmas prorrogou, pela segunda vez, o prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para o exercício 2021. O prazo de vencimento agora é 17 de maio. O decreto com a medi...