Economia Pilotos e comissários pedem estabilidade de emprego ao governo em pacote de socorro a aéreas Representantes dos profissionais do setor pedem ao governo que inclua nas negociações do pacote o compromisso de estabilidade de emprego aos aeronautas e aeroviários por três anos a partir do momento em que as companhias aéreas tiverem acesso aos recursos

