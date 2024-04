Moderno, ágil, bonito, espaçoso, confortável, ótima dirigibilidade e ótimo custo benefício. O Renault Kardian é realmente “a mudança que muda tudo”, conforme anunciou a marca francesa por ocasião do lançamento do seu novo SUV compacto.

O Kardian entrega o que promete e até surpreende, conforme comprovamos no test-drive realizado com a versão Premiere Edition, em trechos urbanos e rodovias em Goiás. É uma boa opção de compra no concorrido segmento dos SUVs compactos.

Por R$ 132.790, o Kardian Premiere Edition tem uma lista generosa de tecnologias e equipamentos. O novo modelo é oferecido em mais duas versões: Evolution (R$ 112.790), Techno (R$ 122.990).

O novo SUV compacto da Renault estreia a nova plataforma modular global da Renault (chamada RGMP) que permite a aplicação de múltiplas motorizações, incluindo sistemas híbridos, e modelos maiores. Dentre eles, um SUV cupê médio e uma picape com o porte da Toro (ambos híbridos).

Ao volante

O prazer ao dirigir é garantido pelo novo motor turbo 1.0 que entrega 120 cv com gasolina e 125 cv de potência com etanol e 220 Nm de torque, sendo 200 Nm (90% da força máxima) já disponível a 1.750 rpm. Ele é produzido em parceria com a Daimler e tem o maior torque entre os concorrentes diretos – Fiat Pulse e Volkswagen Nivus.

O motor, que tem um alto torque em baixas rotações e baixo consumo de combustível, apresenta uma sintonia perfeita com novo câmbio automático de dupla embreagem úmida (banhada em óleo). Há também paddle-shifters no volante para facilitar as trocas manuais das seis marchas da caixa EDC.

O Renault Kardian, que tem tanque de 50 litros, faz 13,1 km/l na cidade com gasolina e até 13,9 km/l na estrada. No teste, fizemos 13,8 km/l em trecho urbano e 14,1 km/l rodovias. Com etanol, chega a 9 km/l em trechos urbanos e 9,7 km/l em rodovias, segundo dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Conforme a Renault, o Kardian tem o menor consumo na cidade e melhor eficiência energética entre os concorrentes diretos.

Dirigibilidade

O Kardian surpreende pelo conforto, desempenho e pela dirigibilidade. A regulagem de altura e profundidade do volante bem como ajuste de altura do banco do motorista permitem encontrar a melhor posição para dirigir. As rodas são de 7 polegadas.

Tudo fica ainda mais fácil com a possibilidade de escolher entre três modos de condução, através da tela do multimídia ou de um botão. Cada modo é otimizado para um estilo ou situação de condução específica: My Sense (personalizável), Eco e Sport.

O sistema atua na calibração do sistema de direção, do motor e da caixa de câmbio ajustando diversas configurações, como resposta do pedal do acelerador, esforço de direção, display do painel de instrumentos do motorista e iluminação ambiente.

No ritmo mais acelerado, destaque para uma direção de respostas rápidas e que se comunica bem com o motorista. Passa segurança em curvas mais fechadas, enquanto o modo Sport joga as trocas de marchas para rotações mais altas. No modo Eco, o desempenho também é ótimo.

A estabilidade em velocidades mais altas e entradas em curvas também permite uma condução segura e sem sustos. Não há trancos nas trocas de marchas

Destaque para os 12 ADAS, em especial o piloto automático adaptativo e o assistente de permanência em faixa. Para o uso urbano, a frenagem automática de emergência evita colisões.

Na cidade, a altura e curso de suspensão são bons para valetas e lombadas. Na plataforma RGMP, a engenharia se preocupou com pontos de fixação do eixo traseiro e em ter um subchassi dianteiro que desse esse conforto e curso sem transformar a condução em algo ruim, sem estabilidade. Pelas rodas de 17", fica um pouco mais firme principalmente na traseira, mas longe de prejudicar o conforto.

Visual

No design, o Kardian traz a nova identidade da Renault, com grade, faróis em LEDs divididos e o novo logo da Renault na grade com relevos no formato de diamantes. Na traseira, destaque para as lanternas no formato bumerangue. As rodas de liga de 17 polegadas têm aros diamantados nas versões Techno e Edition. No para-choque dianteiro, estão as luzes de neblina na parte inferior.

Outro destaque é o rack de teto, que, além da função estética, pode ser utilizado para fixação de acessórios na transversal ou longitudinal - suporte de bicicletas, pranchas ou bagageiros, por exemplo. As barras de teto podem suportar até 80 quilos de carga.

O novo SUV compacto da Renault mede 4,11 m de comprimento, 2,60 m de entre-eixos (a melhor entre os concorrentes), 1,75 m de largura e 1,60 m de altura. Com 358 litros (VDA), o volume do porta-malas é generoso. O Kardian traz 13 dispositivos avançados de assistência ao motorista (ADAS).

Interior

O interior do Kardian traz conforto e praticidade. O console mais alto confere um visual sofisticado ao modelo. Ele tem capacidade de oito litros para armazenamento de objetos, integrando um apoio de braço e quatro entradas USB (duas na frente e duas para os passageiros traseiros) disponíveis já na versão techno.

A alavanca de marcha é do tipo “e-shifter” (sem acionamento mecânico), acionada por meio de um simples toque na manopla de comando. O formato do joystick é inspirado no universo dos videogames. Freio de estacionamento eletrônico (disponível a partir da versão Techno), ar-condicionado digital, modos de condução e o ambient lighting, com personalização com oito cores diferentes, trazem um diferencial em relação aos rivais.

O espaço interno é muito bom, os bancos dianteiros têm desenho inédito, são largos e bem anatômicos com uma posição de dirigir alta. O quadro de instrumentos é inteiramente digital e com algumas variações de acordo com o modo de condução escolhido.

A central multimídia tem uma tela de 8 polegadas pareada com Android Auto e Apple CarPlay, sem fio. Esta tela também oferece acesso às regulamentações do sistema exclusivo Multi-Sense.

Passageiros do banco traseiro também desfrutam de bom espaço e têm à disposição tomadas USB. Em relação ao porta-malas, a capacidade é de 410 litros. Traz 13 avançados sistemas de assistência ao motorista (ADAS) e seis airbags. Todos disponíveis na configuração topo de linha Premiere Edition.

Preços e versões

Evolution (R$ 112.790) - faróis de LED, barras de teto funcionais, rodas de ferro de 16 polegadas com calotas, airbags laterais e de cortina, assistente de partida em rampa, controlador e limitador de velocidade, sensores de estacionamento e câmera de ré, quadro de instrumentos digital de 7 polegadas, paddle-shift, central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, retrovisores elétricos e ar-condicionado digital;

Techno (R$ 122.990) - equipamentos da Evolution mais: console elevado com apoio de braço, painel com revestimento macio, frenagem automática de emergência, freio de estacionamento elétrico e rodas de 17 polegadas bíton. Opcionalmente, há pintura de duas cores;

Premiere Edition (R$ 132.790) - equipamentos da Techno mais: controlador de velocidade adaptativo, alertas de distância segura e de ponto cego, câmera multi view, sensor de estacionamento frontal, acendimento automático dos faróis, carregador de celular por indução, rodas de 17 polegadas diamantadas e escurecidas, faróis de neblina e pintura de duas cores.