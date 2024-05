A nova picape BYD Shark foi apresentada oficialmente nesta terça-feira (14) na Cidade do México, onde inicialmente será comercializada. A primeira picape híbrida plug-in da marca chinesa chegará ao Brasil até setembro deste ano.

Por enquanto, não foram revelados os preços e as versões. Ela vai concorrer com a Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Nissan Frontier e Chevrolet S10. É a primeira vez que um carro fabricado pela BYD é lançado fora da China.

Híbrido plug-in

A BYD Shark é equipada com um sistema híbrido plug-in, combinando um motor 1.5 turbo a gasolina com dois elétricos, um em cada eixo, para entregar potência máxima de mais de 430 cv de potência. Sua aceleração de 0 a 100 quilômetros é de apenas 5,7 segundos, superando outros modelos de sua categoria.

Pelo ciclo de testes NEDC, terá autonomia de 840 km. Usando somente a carga da bateria, poderá rodar por 100 km. Para chegar a esse número de autonomia, a BYD afirma que a picape usa o motor elétrico em 80% do tempo, chegando a um consumo de 13,3 km/litro.

A tecnologia DMO também ajuda na economia de combustível. Comparada a outras picapes a combustível em sua categoria, a BYD Shark tem uma redução de 40% no consumo de combustível, mesmo quando operando em níveis de bateria baixos, redefinindo a ideia de que picapes precisam consumir muito combustível.

Aproveitando a capacidade do AWD elétrico, a BYD Shark pode ajustar a distribuição de torque entre suas rodas dianteiras e traseiras em milissegundos, alinhando-se com o coeficiente de adesão ideal em diversas superfícies de estrada.

Design e interior

O novo modelo é equipado com a Plataforma DMO Super Híbrida Off-road. Como uma picape de médio a grande porte, a BYD Shark possui uma distância entre eixos de 3.260 mm, com uma proporção de distância entre eixos de 59,7%, o que, segunda a marca chinesa, garante uma experiência de condução espaçosa. A picape tem 5,45 m de comprimento e 1,97 de largura.

O design do veículo se inspira em tubarões, mesclando tecnologia futurista com poder bruto. A picape tem uma luz de LED que atravessa toda a frente, remetendo à boca aberta de um tubarão deixando o veículo com um aspecto de agressividade. As laterais trazem linhas fluídas que refletem o movimento de um tubarão. Na traseira, uma luz inspirada na nadadeira de um tubarão.

No interior, destaque para o painel de instrumentos LCD de 10,25 polegadas e uma tela multimídia giratória de 12,8 polegadas, visão 180° sob o veículo, carregador wireless para smartphones, head-up display de 12 polegadas, seis airbags, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e mais.

Segurança

A BYD Shark prioriza a segurança ao integrar a Bateria Blade a um chassi de aço de alta resistência através da tecnologia CTC (cell to chassis). A Bateria Blade funciona tanto como unidade de energia quanto parte da estrutura do veículo. Ainda em termos de segurança, um aumento de 22% na rigidez torsional do corpo melhora significativamente a dirigibilidade e a estabilidade, reforçando a confiabilidade em terrenos off-road.

A BYD Shark possui um sistema de suspensão independente Duplo A na dianteira e na traseira, equilibrando agilidade de direção e conforto dos passageiros. Construído sobre a arquitetura de tecnologia super híbrida DM, o modo de acionamento do motor abrange mais de 80% das condições de uso, permitindo uma viagem serena e suave.

Além disso, a BYD Shark oferece a função VTOL (vehicle-to-load), onde o veículo se transforma em uma "estação de energia móvel", podendo servir como fonte de energia para diversos aparelhos.

Tecnologia inteligente

Equipado com tecnologia inteligente, o painel da BYD Shark pode integrar-se a um ecossistema vasto e diversificado. Através de comandos de voz, os usuários podem gerenciar facilmente os modos de condução, ajustar as configurações de ar condicionado, controlar a reprodução de música e executar diversas outras tarefas, aumentando de forma significativa o conforto ao dirigir.

Os usuários podem gerenciar remotamente seus veículos por meio do aplicativo BYD onde podem ativar o ar condicionado e ajustar a ventilação e o aquecimento dos assentos. Além disso, a BYD Shark introduz a tecnologia de chave digital NFC, permitindo que os usuários acessem o veículo sem uma chave física, usando apenas um smartphone ou outros dispositivos inteligentes.

A aplicação da funcionalidade de heads-up display garante a projeção de informações com informações importantes para a condução sem que o motorista precise olhar para o painel, melhorando a segurança na condução. Além disso, o veículo incorpora uma câmera panorâmica ultra-wide-angle de 540 graus, permitindo ao condutor observar os arredores e a parte inferior do veículo, facilitando a seleção da melhor rota durante a condução off-road.