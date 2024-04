Economia Ninguém acerta os seis números e prêmio da Mega-Sena acumula para R$ 6,5 milhões Apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h terça-feira (30), nas casas lotéricas da Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal realizou no sábado (27), o concurso da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Os números sorteados são 06 - 30 - 34 - 41 - 46 - 59. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio da faixa principal para o próximo sorteio, na terça-feira (30), está estimado em R$ 6,5 milhões. Leia também : Pr...