Economia Mutirão promove negociação de dívidas com bancos; veja como acessar Segundo a Agência Brasil, negociação financeira segue até segunda-feira (15). Quem está na Faixa 1 do Desenrola não pode participar

Até a próxima segunda-feira (15) quem está com dívidas em atraso com instituições financeiras pode participar da edição de 2024 do Mutirão de Negociação e de Orientação Financeira, segundo divulgou a Agência Brasil. Entre as dívidas alvo do mutirão, estão aquelas relacionadas a cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal e demais modalidades de crédit...