Economia Mulheres assumem mais cargos de comando no mercado imobiliário Conheça aqui algumas das mulheres que estão ampliando o espaço feminino

Até 1958, as mulheres não podiam atuar como corretoras de imóveis. Hoje elas são fundadoras, diretoras e presidentes de grandes players do mercado imobiliário. A situação ainda está longe da paridade de gênero, especialmente em cargos de comando. Conheça aqui algumas das mulheres que estão ampliando o espaço feminino no comando de empresas do setor. Leia também: - ...