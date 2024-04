A Mitsubishi Motors lançou nesta segunda-feira (29) duas séries especiais da picape L200 Triton Sport: Terra com preços a partir de R$ 319.990 e Urban, a partir de R$ 309.990. Ambas são produzidas na fábrica da montadora japonesa, localizada em Catalão (Goiás).

Os modelos são limitados a apenas 200 unidades cada e foram apresentados durante a Agrishow 2024, que está sendo realizada em Ribeirão Preto (São Paulo). As duas versões estarão à venda nos próximos dias

L200 Triton Sport Terra

Com aparência que remete à vida no campo, a série L200 Triton Sport Terra traz bancos em couro com desenhos que lembram elementos encontrados nas tradicionais sedes de fazendas do interior do Brasil.

A carroceria tem duas cores nas opções Preto Ônix, Cinza Londrino, Branco Fuji e Bege Jizam. Todas com a parte inferior em marrom escuro, uma referência ao estilo do campo. Tal referência é reforçada por uma série de detalhes externos e internos em acabamento marrom. É o caso das partes inferiores do para-choque dianteiro, carroceria e para-choque traseiro.

Conta também com novas rodas de aro 20, que possuem acabamento diamantado e com pintura de fundo que remete ao marrom utilizado na carroceria. Os pneus 265 possuem um desenho de ombro mais quadrado.

A grade frontal, skid plate traseiro e dianteiro com acabamento na cor prata e o rack de teto em preto fosco apresentam um diferente conjunto visual, principalmente por serem acompanhados de um emblema e brasão exclusivos remetendo à série especial.

O exclusivo Brasão “Terra” que identifica a versão está presente nas portas dianteiras, tampa da caçamba e, também, no painel da picape. Ele conta com elementos do mundo agro que representam o plantio de grãos, a atividade pecuária, o estilo do campo, e as cinco estrelas que remetem à quinta geração da L200 Triton.

O capô traz novas molduras bicolores com símbolo 4x4, enquanto as laterais possuem estribos elétricos como item de série. A tampa traseira possui sistema para auxílio na abertura e guarnições de vedação que minimizam a entrada de poeira e água no interior da caçamba.

A caçamba, por sua vez, recebeu uma nova cobertura com acionamento elétrico por meio de controle remoto, iluminação LED e uma tomada 12V no interior da caçamba, para carregamento ou descarregamento de carga à noite. Ainda na caçamba, uma rede multifunções com quatro pontos de fixação ajuda na segurança do transporte de bagagens e materiais necessários para o dia a dia no campo.

O interior da L200 Triton Sport Terra traz acabamento em tom amadeirado que reveste parte do console central, as saídas de ar e a manopla de câmbio. Os bancos pretos trazem brasões gravados em detalhes marrom no encosto e apoio de cabeça. Eles também contam com ajuste elétrico para o motorista. Tapetes exclusivos com detalhes marrom e bordados também foram desenvolvidos especialmente para a versão.

Sport Urban

A L200 Triton Sport Urban está disponível em quatro opções de cores de carroceria: Cinza Concrete Spot, Preto Onix Peal, Branco Fuji e Azul Baikal. Seu visual remete as grandes cidades, especialmente por conta dos diversos detalhes em acabamento preto brilhante, presente na parte inferior do para-choque, dos paralamas, da grade dianteira e do para-choque traseiro.

Em contraste, acabamentos em preto brilhante estão presentes no teto, rack de teto, nos skid plates traseiro e dianteiro e no aerofólio de cabine. As rodas são de aro 18 e têm desenho exclusivo . O nome “Urban”, que identifica a versão, está presente logo à direita da tampa da caçamba, também nas novas molduras de capô e no painel da picape.

A tampa traseira possui sistema para auxílio na abertura e guarnições de vedação que minimizam a entrada de poeira e água no interior da caçamba. A caçamba, por sua vez, recebeu uma nova cobertura com acionamento elétrico por meio de controle remoto, iluminação LED e uma tomada 12V, perfeitas para carregamento ou descarregamento de carga à noite. Ela é revestida com o acabamento de poliureia. Também traz rede multifunções.

O acabamento é em preto brilhante nas peças externas e na cabine, bem como reveste a moldura do console central e das saídas de ar do painel e a manopla de câmbio. Os bancos - com ajustes elétricos para motorista - são revestidos em couro preto, assim como os acabamentos das portas que dão um tom mais esportivo à versão.

O sistema de entretenimento traz tela sensível ao toque de 7 polegadas integrado por meio das tecnologias Apple CarPlay e Android Auto. Exclusivamente nas séries especiais “Terra” e “Urban” estão novos alto falantes premium da JBL com subwoofer portátil que pode se transformar em uma caixa de som e ser levado para qualquer lugar, trazendo mobilidade e exclusividade. O ar-condicionado é digital dual-zone.

Motor

O motor é o 2.4 Turbodiesel de quatro cilindros com estrutura leve em alumínio, que desenvolve 190cv de potência e torque de 43,9 kgfm. As séries especiais Terra e Urban são equipadas com o sistema de transmissão automática de seis velocidades com opções para trocas sequenciais na alavanca seletora e Paddle Shifters na coluna de direção.

A L200 Triton Sport Terra e Urban têm tração 4x4 com a adoção do Off-Road Mode, um moderno e tecnológico recurso que deixa a picape ainda mais preparada para encarar os mais variados terrenos. São quatro opções 2H, 4H, 4 HLc e 4LLcque garantem desempenho em diversos tipos de piso: Cascalho, Lama/Neve, Areia e Pedra.