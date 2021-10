Economia Ministério da Economia não trabalha com “plano B” para pagar o Auxílio Brasil Plano “A” do governo é aprovar PEC dos Precatórios

O Ministério da Economia não trabalha com um “plano B” para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400, apesar da dificuldade na votação da PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Precatórios. A ala política do governo, no entanto, já fala em renovar o auxílio emergencial. “O Ministério da Economia não trabalha com outro plano que não seja o da discussão no Con...