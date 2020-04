Economia Mesmo com aumento, salários de militares e professores continuam baixos, diz Ipea Levantamento analisou as remunerações de 2,48 milhões de servidores estatutários e militares estaduais no País no período de 2004 a 2018

Os Estados aumentaram mais os salários de militares e professores nos últimos anos, o que pressionou os gastos com remuneração de pessoal ativo e inativo no orçamento público. No entanto, essas duas categorias profissionais, que garantem a prestação de serviços públicos de segurança e educação, ainda permaneciam com as remunerações mais baixas entre as pesquisadas em e...