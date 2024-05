Economia Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 75 milhões nesta terça-feira Sorteio será realizado às 20h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (28) o concurso 2.730 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 75 milhões. O sorteio será realizado às 20h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa. Por se tratar de um concurso com final zero, o prêmio recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade. Caso a...