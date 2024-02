Mais de 51 mil famílias foram incluídas nos processos de averiguação e revisão do Bolsa Família no Tocantins. Segundo a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), a maior parte desse grupo está com os registros sem atualização há mais de 24 meses.

No caso da Revisão Cadastral, as famílias estão com o cadastro desatualizado. Já no caso da lista de Averiguação Cadastral será necessário verificar se houve mudanças na composição familiar, na renda ou a existência de algum vínculo empregatício.

Segundo a Setas, uma mesma família pode estar nos dois processos de qualificação, dependendo da sua situação. Para não correr o risco de ter o benefício suspenso, as famílias devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo ou a gestão municipal do Cadastro Único para atualizar seus dados.

Algumas precisarão que a atualização seja realizada no domicílio.

"O importante é que as famílias que estão na lista de atualização cadastral, principalmente aquelas que recebem o Bolsa Família em fevereiro, atualizem seus cadastros para receber o benefício", disse a assistente social da Setas, Nágila Praigida.

No Tocantins são 382.330 famílias inscritas no Cadastro Único até dezembro de 2023, sendo que 159.940 receberam o Bolsa Família em janeiro deste ano.

Listas estão com municípios

A Secretaria informou que desde o dia 11 de janeiro os municípios do estado têm acesso às listas de famílias e à consulta dos dados por meio do Portal de Gestão do Cadastro Único. Além disso, a gestão municipal do CadÚnico deve seguir o cronograma de atualização estabelecido.

"As ações de qualificação precisam ser contínuas, para garantir que o Cadastro Único reflita a realidade das famílias e, com isso, contribuir para que os mais de 30 programas sociais que utilizam o Cadastro Único cheguem a quem precisa", comentou a assistente social.