Economia Mais de 179 mil tocantinenses podem consultar se têm direito ao primeiro lote de restituição do IR Consulta será liberada a partir das 10h desta quinta-feira (23)

A partir das 10h desta quinta-feira (23), os contribuintes poderão consultar o 1º lote de restituições do Imposto de Renda 2024. Segundo a Receita, até as 9h desta quinta-feira (23), foram enviadas 179.404 declarações no Tocantins. Este número é atualizado automaticamente no site de serviços do órgão. Em todo o país, já são 29.812.683 declarações entregues. Acesse...