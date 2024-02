Economia Justiça dá 2 meses para indústria adequar rótulos de alimentos com alerta de açúcar, sal e gordura Liminar determina que a Anvisa não deve mais prorrogar prazos para a implantação da 'Lupa' nos rótulos

A Justiça Federal em São Paulo deu prazo de dois meses para a indústria de alimentos adequar as embalagens com selo de produtos com a "Lupa" alertando sobre a quantidade de açúcar, sal e gordura nos alimentos. As empresas devem trazer a informação por meio de adesivos nos rótulos. A decisão liminar -provisória- da 13ª Vara Cível Federal de São Paulo foi dada nesta ...