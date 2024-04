Economia Investimento do governo federal prevê expansão de linhas de transmissão de energia elétrica no TO Um dos projetos deve ajudar na melhoria do fornecimento na região do Jalapão, segundo a Energisa

O Tocantins está entre os cinco estados contemplados para receber investimentos com o objetivo de expandir linhas de transmissão de energia elétrica. Os contratos com as empresas foram assinados na quarta-feira (3) no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Um dos projetos deve ajudar na melhoria do fornecimento na região do Jalapão, além de escoamento de geração de Dia...