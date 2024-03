Economia Imposto de Renda 2024: Receita divulga regras e datas de restituição Órgão subiu o limite de quem é obrigado a declarar para R$ 30.639,90

A Receita Federal anunciou nesta quarta-feira (6) as regras para a declaração do Imposto de Renda 2024 e as datas dos lotes de restituição. O órgão subiu o limite de quem é obrigado a declarar para R$ 30.639,90, o que inclui salário, aposentadoria e pensão do INSS ou de órgãos públicos; em anos anteriores, o limite utilizado foi a partir de R$ 28.559,70. Ao mesmo tempo...