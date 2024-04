Economia GWM Haval H6 2025 chega com novidades No visual, os veículos não sofreram mudança estética

GWM do Brasil já iniciou a venda da linha 2025 do Haval H6 nas 72 concessionárias da rede autorizada da marca. Os veículos chegam com uma nova nomenclatura – agora com o número relacionado à capacidade da bateria do modelo em kWh – e com um portfólio simplificado. O GWM Haval H6 HEV2 está disponível com teto solar incluso no preço de R$ 214 mil. Na ver...