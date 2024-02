Economia Grupo do governo define local de cobrança para carros e tratores na reforma tributária A pergunta que os integrantes dos grupos de discussão fizeram foi a seguinte: deve-se adotar como destino o local de domicílio do comprador ou o lugar onde está a loja?

O domicílio do comprador de bens de alto valor --como veículos de passageiros, tratores e caminhões-- deverá ser considerado o local do destino ao qual vai pertencer o novo imposto, de acordo com a regulamentação da reforma tributária em elaboração pelo Ministério da Fazenda. O tema foi discutido internamente e a definição considera a experiência interna...