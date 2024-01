Economia Governo Lula libera Rouanet para 10,7 mil projetos, com captação de R$ 2 bilhões Dinheiro será usado para manter o Pavilhão Ciccillo Matarazzo, onde a Bienal acontece, realizar mostras itinerantes e para a participação do Brasil na Bienal de Veneza

No ano passado, o governo Lula deu aval para 10.786 projetos culturais captarem recursos por meio da Lei Rouanet, o principal mecanismo de fomento à cultura do Brasil. É um aumento de 265% em comparação com 2022, quando a gestão do ex-presidente Bolsonaro deu sinal verde a 2.954 projetos. Os valores solicitados por todas as propostas aprovadas em 2023 totalizam R$ 16 ...