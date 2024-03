Economia Governo Bolsonaro deixou esqueleto de R$ 6,3 bi do seguro-desemprego para gestão Lula Ex-ministro diz ter seguido entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda; correção do problema pode pressionar Orçamento

O governo de Jair Bolsonaro (PL) deixou um esqueleto de R$ 6,3 bilhões do seguro-desemprego para a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pagar no início de 2023. A atual equipe do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) admitiu em nota que houve insuficiência orçamentária no fim de 2022 —em outras palavras, não havia como pagar todas as parcelas do benefício previs...