Economia Governo abre chamamento de contratação de cirurgiões para Hospital Geral de Palmas Vagas são destinadas a médicos especialistas em cirurgia pediátrica

Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira (25), o chamamento público aberto pelo Governo do Tocantins para a contratação de médicos interessados em firmar contrato temporário com a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Acesse aqui para conferir a portaria. As vagas são destinadas a médicos especialistas em cirurgia pediátrica para atuarem no Hos...