Economia Financiamento imobiliário mais do que dobra no 1º trimestre, diz associação Só em março o volume emprestado foi de R4 18,4 bilhões -o maior volume nominal mensal registrado na série histórica iniciada em 1994

Os financiamentos imobiliários com recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) mais do que dobraram no primeiro trimestre deste ano (112,8%) em relação a igual período de 2020, para R$ 43,1 bilhões. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (28) pela Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança). Só em março o ...