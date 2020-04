Economia Equipes da Seagro do Tocantins trabalham para realização da Agrotins virtual em maio Realização leva em consideração a possibilidade de usar vídeos e outras tecnologias online para mostrar produtos e transmitir conhecimento

A 20ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) deve acontecer de forma virtual, conforme decisão do Governo do Tocantins após reunião com equipe da Feira e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro). A Agrotins estava prevista para 5 a 9 de maio, mas acabou sendo adiada devido a pandemia da Covid-19. Em reunião nesta quinta...