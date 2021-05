Economia Equipe econômica pressiona por novo programa para evitar prorrogar auxílio Membros do governo reconhecem que a continuidade da pandemia, com a difusão da variante indiana do novo coronavírus, tende a aumentar a pressão por um incremento no auxílio

Na tentativa de afastar movimentos pela prorrogação do auxílio emergencial neste ano, a equipe econômica tem feito pressões no governo para acelerar a reformulação do programa Bolsa Família. O plano, que vem sendo alinhado com o Ministério da Cidadania, prevê duas etapas de execução. Primeiro, o governo deve apresentar uma medida provisória com uma mudança mais s...