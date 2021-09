Economia Entenda como a alta do IOF vai afetar seu bolso Para pessoas físicas, o imposto passa de 3% para 4,08% ao ano até dezembro. Para as empresas, a alíquota anual passa de 1,50% para 2,04%.

Os consumidores e os empresários já sentem no bolso a partir desta segunda-feira (20) a alta do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) até o fim do ano, anunciada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na última semana. Na quinta-feira (16), o governo editou um decreto que determina o aumento do tributo como alternativa para financiar o novo B...