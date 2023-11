Ações para promover pessoas negras no mundo corporativo são fundamentais para proporcionar o desenvolvimento de carreira desses profissionais. No mês da Consciência Negra (20 de novembro), esse e outros desafios relacionados ao combate do preconceito racial são uma oportunidade para refletir e implementar políticas que contribuam para construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Nesse sentido, empresas que realizam programas específicos para os negros exercem um papel importante para reduzir as desigualdades no ambiente de trabalho, sobretudo iniciativas voltadas às mulheres negras, já que esse público é um dos que mais enfrentam dificuldades profissionais.

No Brasil, o boletim “A Persistente Desigualdade entre Negros e Não Negros no Mercado de Trabalho”, publicado em novembro de 2022 pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), mostra que em um ano de retomada a das atividades econômicas diante do controle da pandemia da Covid-19, as mulheres negras foram as que menos conseguiram colocação profissional. Elas lideraram a taxa de desocupação relativa ao segundo trimestre de 2022, com um percentual de 13,9%, enquanto para não negras correspondeu a 8,9%. Já a taxa para os homens negros foi de 8,7% e para os homens não negros foi de 6,1%.

De Vitória para Xambioá

A realidade desafiadora vivida pelas mulheres negras no mercado de trabalho não desanimou Amanda Silva da Conceição, 47. Ela sempre sonhou em trabalhar na área de Recursos Humanos e, além de buscar formação profissional, se dispôs a mudar de cidade sozinha para construir carreira. Natural de Vitória (ES), morou no Pará e está atualmente em Xambioá (TO) trabalhando como analista de Gente Sênior na fábrica da Votorantim Cimentos.

Amanda revela que em alguns momentos teve que se posicionar como mulher negra para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, mas que o incentivo que recebeu na família a ajudou a trilhar o seu caminho. “A coragem que tive de me deslocar para trabalhar vem da minha mãe, que inclusive ajudou a conseguir o meu primeiro estágio. Daí em diante eu continuei indo atrás do que queria, mas às vezes eu pensava que tinha que mudar a minha aparência para alguma entrevista ou evento, mas eu superei isso pelo exemplo que vi também na minha família observando as atitudes da minha sobrinha, que tão jovem já é tão empoderada”, disse.

Como analista de Gente Sênior na Votorantim Cimentos em Xambioá, Amanda supervisiona todas as etapas que envolvem de processo seleção e recrutamento de pessoas, além de gerir projetos de treinamento, análise e avaliação de desempenho de mais 160 empregados diretos da unidade. Na organização há quase um ano, Amanda se candidatou para participar do Programa de Mentoria para Mulheres Negras da Votorantim Cimentos e, após ser aprovada na seleção, passou a receber mentorias sobre carreira e empoderamento feminino.

O programa da Votoratim Cimentos

Lançado em 2022, o programa é realizado em parceria com uma consultoria especializada em desenvolvimento étnico racial e foi idealizado para desenvolver mulheres na companhia que ocupam posições de analistas a consultoras. A primeira edição capacitou 26 mulheres negras, autodeclaradas pretas ou pardas, que foram mentoradas por outras 16 mulheres que já ocupam posições de liderança. Ao longo da mentoria, realizada durante oito meses, as profissionais receberam orientações e compartilharam experiências sobre carreira e empoderamento, tanto sob a perspectiva de gênero como de raça. No período de mentoria, 30% das mulheres mentoradas foram promovidas.

Em 2023, o novo ciclo do Programa de Mentoria para Mulheres Negras conta com 23 participantes. “Quando comecei a minha trajetória às vezes precisava me impor no tom de voz para ser ouvida. Isso não é empoderamento, mas sim ter respeito e lugar de fala em qualquer ambiente. É uma realidade que hoje eu vivo em uma empresa que coloca em prática a sua cultura Jeito de Ser e que de fato inclui todas as pessoas. O Programa de Mentoria para Mulheres Negras está me ajudando sem dúvida a me reconhecer ainda mais como eu sou e a ouvir e ter empatia pelo próximo. É uma evolução que com certeza levarei para a vida”, acrescenta Victoria.



“Acreditamos que promover a diversidade e inclusão é essencial em nossa jornada de evolução. O reconhecimento e valorização do potencial de cada pessoa, com respeito às diferenças, é o que gera transformações e impactos positivos que reverberam para além do ambiente de trabalho. Por meio de iniciativas como o Programa de Mentoria para Mulheres Negras, fortalecemos as metas de equidade de gênero dentro dos nossos Compromissos de Sustentabilidade para 2030, impulsionando mudanças efetivas para construir uma sociedade melhor”, afirma a gerente geral de Gente da Votorantim Cimentos e mentora do programa, Sabrina Scanapieco.