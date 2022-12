O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) Roberto Pires foi eleito para presidir a Ação Pró-Amazônia, associação de 31 anos de fundação, que une as federações das indústrias dos Estados da Amazônia Legal, nesta terça-feira, 22, em eleição realizada em Rondônia, segundo divulgou a assessoria.

Segue na vice-presidência da instituição, Izabel Itikawa, que preside a Fier (Federação das Indústrias de Roraima).

Por meio da assessoria de imprensa, Pires disse que seguirá na busca pelo desenvolvimento sustentável da região, durante sua gestão no biênio 2023 e 2024.

Fundada dia 26 de novembro de 1991, a Ação Pró-Amazônia busca promover a integração das diretrizes e ações das federações associadas para favorecer o desenvolvimento socioeconômico da região. A Fieto se juntou à organização no ano seguinte à fundação.