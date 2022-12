A Azul anunciou nesta quinta-feira, 29, o início das vendas de passagens entre os aeroportos de Palmas e de Confins (MG).

Os voos começarão a partir de 27 de fevereiro.

Por meio de assessoria, a gerente de planejamento de malha da Azul, Beatriz Barbi, avalia que a operação facilitará aos clientes do Tocantins chegar a mais destinos nacionais e internacionais com maior facilidade.

De Confins, vizinho a Belo Horizonte, a companhia oferece conexões para a malha nacional e internacional da empresa, que passa a operar a linha quatro vezes por semana e em aeronaves Embraer E1, com 118 lugares.

Os voos partem de Confins às 23h40 todas as segundas, quartas, sextas e domingos com chegada à capital tocantinense às 1h40. No sentido inverso, os voos partem de Palmas às segundas, terças, quintas e sábados, às 3h15 e pouso na cidade mineira às 5h10.

As passagens para a nova rota da Azul já estão disponíveis e podem ser adquiridas pelo site www.voeazul.com.br, nos canais oficiais da companhia, via Central de Relacionamento Azul (4003-1118 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 887 1118 para demais localidades) e nas agências de viagens parceiras.