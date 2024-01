Psicóloga Cláudia Inácio inaugura clínica de psicologia Espaço Entrelaços neste sábado, 6

A cidade de Colinas do Tocantins, localizada no noroeste do estado, ganha a partir deste sábado, 6, uma nova clínica psicológica.

O "Espaço Entrelaços" nasce com o propósito de ampliar o atendimento especializado nos cuidados com a saúde mental de crianças e adultos. A clínica está localizada na Av. Tenente Siqueira Campos, 99, no centro da cidade, a 270 km de Palmas. A…