O posto de combustível Rodopetro será inaugurado neste sábado em Palmas, ao lado da rodoviária da capital e anuncia como principal novidade o primeiro ponto para abastecimento de carro elétrico em posto, da região norte do Brasil.

“O ponto de abastecimento é uma tendência mundial e em Palmas os clientes só tinham oportunidade de abastecer seu carro em um shopping no centro da cidade”, lembra a assessoria do empreendimento.

Mix de lojas

O empreendimento traz também para a região uma praça de alimentação com variadas opções gastronômicas, padaria, hamburgueria, choperia, conveniência, sorveteria, pastelaria e Restaurante Rodopetro.

Uma farmácia da Rede Bem, açaiteria da rede “Açaí.com” e o escritório Black contabilidade compõe o mix de lojas do local.

O Rodopetro também destinou uma bomba exclusiva para motos. Os caminhoneiros contam um pátio com mais de 30 mil metros.

Além do usual ponto de calibragem de seus pneus, o local terá uma brinquedoteca, fraldário e espaço para reunir os amigos e a família.

“Mais que um posto de gasolina o empreendimento busca o desenvolvimento social e econômico da região, são mais de 100 empregos diretos e 600 indiretos gerados com responsabilidade e ética, valorizando a confiança, qualidade no combustível e uma experiência única para cada usuário que vai além do abastecimento. Para o ano de 2023/2024 o posto contará também com um hotel para maior comodidade dos visitantes de nossa Capital”, afirma a administração, em comunicado ao mercado.

Na inauguração o posto contará com ofertas para tanque cheio e anunciará novidades além de premiações para todo o ano.