A varejista nacional Pernambucanas inaugura sua terceira loja no Tocantins e a primeira na capital no dia 14 de junho e chega a 505 lojas no Brasil, segundo divulgou a marca.

No Tocantins, com lojas em Gurupi e Araguaína, a Pernambucanas chegou em junho de 2021 e a unidade palmense terá 1.313m² e gerou cerca de 22 empregos diretos e mais de 60 indiretos.

Até a sexta-feira, os clientes terão 20% de desconto nas compras de vestuário, cama, mesa, banho, tapetes e cortinas, pagando com o Cartão Pernambucanas.

“Estamos felizes em chegar na capital do Tocantins e podermos oferecer às famílias mais uma loja completa e multifuncional, que atende todas as necessidades de nossos clientes. Queremos fortalecer ainda mais nossa conexão com os tocantinenses, por meio de um atendimento próximo, geração de oportunidades e contribuindo economicamente com a região”, afirma Sergio Borriello, CEO da Pernambucanas, por meio de assessoria.

A Pernambucanas disponibiliza em todas as suas unidades o sistema “Clique e Retire”, no qual os clientes compram pelo site ou aplicativo da marca e retiram na própria loja. Além disso, o cliente também tem à disposição a compra por WhatsApp, também com retirada na loja, em apenas duas horas.