Lançado em 2020 o Optmix, fertilizante mineral misto de calcário e gesso agrícola que atua como corretivo do pH do solo, além de nutrir e condicionar o solo para melhorar o enraizamento das plantas, terá a produção ampliada a partir de agora na fábrica de Xambioá (TO), pela Viter, unidade de negócios de insumos agrícolas da Votorantim Cimentos.

De acordo com a empresa, a medida visa atender a região do Matopiba, uma das mais importantes fronteiras agrícolas do país. A partir da fábrica de Xambioá o fertilizante será distribuído para os estados do Maranhão, Piauí e Tocantins, além do Pará.

“Dessa forma, a Viter se aproxima ainda mais dos agricultures do Matopiba, oferecendo um produto de qualidade e aprovado em outras regiões do país”, afirma o comunicado da empresa ao mercado.

De acordo com as informações, o Optmix renova o solo de modo simplificado, ágil e com apenas uma aplicação, o produto é especialmente indicado para produtores que trabalham com arroz, soja e milho por meio do sistema de plantio direto, auxiliando-os a manter a rotação das culturas.

Enquanto o calcário atua na superfície da terra para fornecer cálcio e magnésio, o gesso penetra na subsuperfície para disponibilizar mais cálcio e enxofre. O produto também reduz alumínio tóxico.

A empresa garante que o fertilizante mineral também pode ser utilizado em áreas de pastagem. A aplicação única contribui ainda para uma gestão operacional simplificada e até para menores emissões de CO2 o que possibilita o manejo do solo mais fácil e sustentável.

A capacidade de produção do insumo em Xambioá é de 150 mil toneladas/ano e faz parte do plano de expansão da Viter até 2024, incluindo o desenvolvimento de novos produtos e aumento da capacidade de produção. Atualmente, produtores de Mato Grosso, São Paulo e Paraná já utilizam o Optimix para maximizar suas lavouras e otimizar suas operações.