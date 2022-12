O cérebro humano está evoluindo, se moldando e se adaptando há pelo menos 6 milhões de anos. Tamanha complexidade de estruturas e funções são essenciais para criarmos representações mentais do mundo real da forma mais eficiente possível, ou seja, o cérebro é um grande tradutor de informações do ambiente para que possamos tomar decisões e sobreviver.

Se ele precisa “traduzir” o mundo para o corpo, ambos, mente e corpo, funcionam intimamente interligados. Cada vez que o cérebro envia mensagens para o corpo, ele recebe vários sinais de volta, que são responsáveis por regular cada atividade em relação ao ambiente.

Mesmo que o seu cérebro esteja preparado para lidar com tantos dados simultâneos ele depende muito do corpo para regular seu desempenho.

Se o cansaço bateu neste finalzinho de ano e está difícil ter energia para cumprir as tarefas básicas do dia a dia, aproveite as dicas da neurocientista Livia Ciacci, do SUPERA – Ginástica para o cérebro para melhorar a performance do órgão mais importante do seu corpo, confira:

1. Coma bem – Nenhuma dieta restritiva ou milagrosa é boa, o equilíbrio é o caminho mais seguro para o corpo e cérebro saudáveis.

2. Escolha alimentos estratégicos - Todo alimento que é bom para o intestino e para o coração, é bom para o cérebro! Intestino, cérebro e coração representam a tríade chave da saúde, e uma estratégia bem simples para saber se sua alimentação está ajudando esses órgãos é pensar o quanto você anda consumindo de alimentos industrializados. Se está “desembalando” mais do que “descascando”, é hora de mudar de hábitos.

3. Tenha bons relacionamentos - Somos seres sociais, e dependemos muito dos outros para regular nossos comportamentos, então bons relacionamentos significa que seremos mais equilibrados.

4. Leia - A leitura é a atividade que permite o cérebro ter repertório suficiente para relacionar ideias e ter pensamentos de boa qualidade! Quem lê pouco, pensa pouco!

5. Ajude outras pessoas - O altruísmo é uma ação que gera emoções positivas, que perduram por bastante tempo.

6. Perdoe - Grande parte das emoções negativas que passamos, são decorrentes de pensamentos internos, perdoar é aceitar que algo aconteceu e passou, e liberar a mente para pensar em coisas mais relevantes.

7. Jogue! - Jogos de tabuleiro tem a capacidade de promover uma imersão lúdica e divertida em uma gama de estratégias cognitivas e interativas que agem como treino e aperfeiçoamento de habilidades cognitivas.

8. Tire fotos – Além de ajudar na memória, se você é tímido e começa a se fotografar, o exercício de se enxergar, explorando seus ângulos e expressões, faz com que o cérebro seja mais autoconfiante!

9. Grave vídeos – Estamos na era dos vídeos e se isso parece desafiador para você, que tal começar a gravar e editar vídeos pelo celular? A sensação de produzir algo e ter mais contato com ferramentas modernas faz com que o cérebro trabalhe a flexibilidade mental.

10. Aprenda algo novo - Se manter aprendendo é o segredo das pessoas que chegam a casa dos 90 anos lúcidas e produtivas!

11. Novidade, variedade e grau de desafio crescente – o cérebro tende a se habituar com informações e situações repetidas, e deixa de prestar atenção e se esforçar quando está habituado. Então a novidade, a variedade e o grau de desafio crescente mantém o cérebro atento para aprender e se desenvolver.

12. Insira técnicas de memorização no seu dia a dia - Tanto técnicas internas (que usam jeitos de pensar), quanto técnicas externas (que usam apoios como lembretes, bilhetes, etc) são úteis para melhorar a habilidade de gerenciar informações.

13. Mexa em um jardim - O contato com a terra e a natureza comprovadamente diminuem a ansiedade e aumentam a sensação de bem estar com a vida.

14. Toque música - Aprender qualquer instrumento musical é um exercício mental excelente para as habilidades cognitivas.

15. Ouça música - A música tem o potencial de fortalecer nossas memórias, diminuir o estresse e favorecer a sensibilidade.

16. Aprenda sobre o cérebro – entender como o cérebro funciona a partir de autores científicos e fontes confiáveis é importante para cuidarmos melhor dele, respeitando suas características, sem cair na conversa fiada de quem promete receitas milagrosas.

17. Viaje - Conhecer lugares, culturas e sabores nos torna pessoas mais interessantes!

18. Ouse - Uma boa dose de risco controlado traz boas oportunidades para a vida.

19. Escreva um diário - Escrever pensamentos é um excelente exercício de autoconhecimento, afinal, precisamos usar palavras para expressar emoções complexas, e com isso, organizamos melhor o pensamento e conseguimos definir o que sentimos.

20. Durma bem – O sono é uma necessidade básica importantíssima. No cérebro o sono é importante porque é nesse momento que as células fazem as reparações e limpezas necessárias para começar o próximo dia. Sem dormir direito, tomamos decisões ruins, perdemos a criatividade e a capacidade de resolver problemas.

21.Faça o manejo do estresse – Ter momentos de estresse é normal e até necessário, mas se manter constantemente estressado é ruim para o cérebro. Gerenciar o estresse envolve pensar de forma mais focada e objetiva nas situações do dia a dia.

22. Coma um docinho - Porque precisamos sim de momentos de puro lazer!

23. Cuide do seu coração - É o coração quem mantém o fluxo de oxigênio no cérebro, por isso cuide bem dele.

24. Comece a anotar o que você precisa fazer - Anotar e visualizar os compromissos assumidos contribui para que tenhamos mais clareza no gerenciamento de tempo.

25. Se permita relaxar - O descanso é tão necessário quanto o estudo!

26. Faça pausas e respeite os seus limites - O cérebro não é uma máquina!

27. Sorria - Bom humor torna tudo mais leve e com mais significado.

28. Pratique ginástica para o cérebro - Treinar as habilidades cognitivas é essencial para se manter aprendendo.

29. Pratique ginástica para o corpo - O movimento é essencial para regular o metabolismo e o funcionamento do cérebro. Inclusive, a atividade física é associada à capacidade da pessoa ser determinada!

30. Conheça novas pessoas - Pessoas diferentes pensam de forma diferente e podem contribuir para ampliar a sua percepção de mundo.

31. Aposte na meditação - A meditação é uma estratégia de atenção focada capaz de ajudar no gerenciamento do estresse, como um momento de reconectar a mente com o corpo no presente.

32. Seja crítico - Em época de acesso fácil a qualquer tipo de informação, ter pensamento crítico é fundamental para não ser manipulado por conteúdos mal intencionados. Por isso sempre pergunte “de onde veio isso?”

33. Tome água! - Nunca se esqueça que o cérebro se torna aquilo que ele mais faz, por isso o estilo de vida e o estímulo cognitivo fazem tanta diferença!