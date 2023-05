Depois do sucesso no Japão, onde foi lançado em 2018, o produto Lemon-Dou, primeira bebida alcoólica como parte do portfólio da The Coca-Cola Company, chega ao mercado brasileiro trazendo inovação e modernidade para uma das categorias que mais crescem na atualidade: bebidas alcoólicas prontas para beber.

Sua receita original é inspirada num típico drinque japonês criado em 1895 nos Izakayas (bares típicos japoneses) chamado Chu-Hai, em que era feita uma pré-mistura de álcool destilado com o Shochu (típico destilado japonês) passando por uma infusão com suco de limão extraído das frutas inteiras com o objetivo de se obter o máximo de sabor. Nos anos 2000, esse drinque se popularizou e virou febre de consumo no país ganhando variações com outras bases alcoólicas e ingredientes.

Seguindo a tradição japonesa, o Lemon-Dou leva em sua receita a inédita composição de limões inteiros triturados, passando por uma infusão com álcool e com um toque de água com gás. O resultado: um drinque refrescante e polivalente podendo ser consumido após um dia de trabalho, em jantares, em eventos sociais com os amigos ou até mesmo para relaxar sozinho.

O Lemon-Dou chega ao Brasil com três opções: o doce e suave “Honey Lemon”, o rico e refrescante “Signature Lemon” original, e o forte e picante “Salty Lemon”, respectivamente com 3%, 5% e 7% de teor alcóolico. Todos as três opções são preparadas no Brasil com vodca e não levam nenhum tipo de conservantes em sua composição.

"O lançamento de Lemon-Dou vem para fortalecer ainda mais o nosso portfólio de produtos alcoólicos prontos para beber. Estamos muito entusiasmados em poder oferecer ao mercado brasileiro um produto que foi pensado e planejado nos mínimos detalhes: desde a concepção do seu conceito, passando pelos detalhes gráficos da embalagem e da comunicação até sua produção minuciosa, preservando as características de uma bebida tradicional japonesa de altíssima qualidade com um toque de modernidade que essa categoria necessita.”, afirma Mariana Branco, líder de alcoólicos prontos para beber da The Coca-Cola Company.

Com o lançamento no Brasil, Lemon-Dou segue em forte expansão global, tendo iniciado sua comercialização na América Latina pelo México ainda em 2023.

Todas as versões do Lemon-Dou estão disponíveis nos principais mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Salvador, Paraná, Goiás e Tocantins nas opções Honey Lemon, Signature Lemon e Salty Lemon.