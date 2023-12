Reconhecido nacionalmente como um dos restaurantes indicados pela revista de gastronomia Prazeres da Mesa entre os melhores estabelecimentos do Centro-Oeste, a Cozinha do Cavaleiro, anexada à Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, em São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, tem em seu DNA a valorização dos ingredientes locais em uma cozinha de afeto com o Cerrado. Perto do território Kalunga, um dos maiores territórios quilombolas do país, a casa aproveita a proximidade com a sociobiodiversidade do bioma para garantir uma experiência única entre os comensais e reafirmar sua vocação em servir os sabores do famoso “Berço das Águas”.

O jantar especial de Ano Novo tem início às 19h30 com drinque de boas vindas com taça de espumante Del Maipo 1913 Brut e discotecagem com brasilidades da DJ Tayla Boaventura. Será servido um coquetel volante (R$ 520 por pessoa, incluindo ingresso para a festa da virada e show na Casa de Cultura) composto por entradas, pratos principais e sobremesas com opções vegetarianas e veganas.

Destaque para os legumes tostados com baru e demi glace de gergelim Kalunga; cone de coquetel de camarão com guacamole do quintal e aroeira com buriti; bacalhau em sua própria maionese com pequi, cebola assada, licuri e jamón crocante; e massa fresca de jatobá com ossobuco. Entre as sobremesas, o público pode provar receitas inventivas como a cajuzada com baunilha do Cerrado e queijo regional.

“Para montar esse cardápio levamos em conta questões importantes como sazonalidade, frescor e o que as comunidades da Chapada dos Veadeiros, como os Kalungas, conseguiram coletar e produzir entre os ingredientes agroecológicos no período”, destaca o chef Lui Veronese.

Influência do cerrado na coquetelaria

A coquetelaria da Cozinha do Cavaleiro, assinada pelo premiado mixologista Victor Moretti, leva também a influência do Cerrado como o GT da Cozinha, gin tônica especial Nordés da Galícia com cajuzinho do Cerrado, laranja Bahia e calda de baunilha do Cerrado (R$ 43) e o Seu Zé, preparado com cachaça aromatizada no café, castanha de licuri, paragon e licor de ervas (R$ 38). Na avaliação da chef Lu Rodrigues, “o cajuzinho, a baunilha do Cerrado e a castanha de licuri são exemplos do que pode ser provado no coração do Brasil entre os biomas Cerrado e Caatinga (licuri). São sabores pouco difundidos que fazemos questão de ter em nossa cozinha para garantir uma experiência única”. Além da criativa carta de drinques, o público pode trazer bebidas de sua preferência mediante o pagamento de taxa

de rolha no valor de R$ 50.

A partir da meia-noite, o restaurante será integrado à agenda cultural da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge e comercializa petiscos e bebidas de forma avulsa, que serão servidos no balcão.

Confira o cardápio completo

Entradas

Cone de coquetel de camarão com guacamole do quintal e aroeira com buriti

Croqueta de pernil com aioli de coco indaiá

Legumes tostados com baru e demiglace de gergelim Kalunga

Gazpacho de cagaita, pico de galo e croutons

Dadinho de tapioca com molho de araticum



Principais

Crudo de salmão, creamcheese do Cerrado com pimenta-de-macaco, molho oriental e

crispies de mandioca

Bacalhau em sua própria maionese, pequi, cebola assada, licuri e jamón crocante

Massa fresca de jatobá com ossobuco

Aligot de mandioca com queijo regional e legumes orgânicos salteados na manteiga

Risoto de galinha caipira com pequi

Sobremesas

Rabanada de panetone com missô, pé-de-moleque do Cerrado e creme de toffee

Cajuzada com baunilha do Cerrado e queijo regional

Serviço

Jantar de Ano Novo na Cozinha do Cavaleiro, com chefs Lu Rodrigues e Lui Veronese

Anexa à Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge

Rua Bacupari, Lt 19, Qd 4, Vila de São Jorge, Alto Paraíso de Goiás, Goiás

Informações e reservas: (61) 99999-6343

Assessoria de imprensa: Sara Campos (61) 99209-5309