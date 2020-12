Heineken sem álcool chega ao Tocantins para comercialização

O Grupo Heineken no Brasil lança oficialmente no Tocantins e também Goiás a Heineken 0.0, versão zero álcool da marca de sua cerveja premium. Essa novidade é destinada às pessoas que apreciam cerveja, mas não os efeitos do álcool em determinados momentos. A bebida é para se degustar durante o dia a dia.

A cerveja zero álcool ainda contém apenas 69 calorias por long neck, ou seja,…