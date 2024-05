Tea Shop se expande para a Região Norte com abertura de loja em Palmas



Com a inauguração da loja de Palmas, no Tocantins, a Tea Shop está presente agora em todas as regiões do Brasil. A maior e mais especializada rede de chás premium do país disponibiliza mais de 130 mesclas exclusivas, acessórios para o preparo da bebida e produtos à base de chá, como geleias, cosméticos e kombuchas.

Todas as lojas seguem o padrão visual da marca, com os chás e infusões armazenados em latas douradas para preservar o aroma e o sabor das folhas. O consumidor escolhe a quantidade que quer e leva para casa o produto em embalagens que conservam as propriedades do chá, além de ser biodegradáveis. A Tea Shop de Palmas fica na galeria Open Mall – Quadra 208 Sul.

ExpoQueijo Brasil já tem inscritos de praticamente todos os estados brasileiros



Um produto que virou sinônimo de orgulho para o povo amazonense. O queijo produzido na região de Autazes vai participar pela primeira vez do Concurso Internacional da ExpoQueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards. A expectativa dos produtores não poderia ser maior. “No ano passado participamos do evento em um estande e recebemos feedbacks muito positivos da crítica especializada, além da ótima aceitação do grande público.

Neste ano, com o apoio do Sebrae, estaremos novamente em exposição na cidade Araxá, só que agora com a expectativa de participar do Concurso Internacional da ExpoQueijo Brasil, que pode coroar de uma vez por todas nosso empreendimento”, destaca a produtora Arleane Costa Figueiredo.

Uber lança Preferências de Segurança para mais praticidade ao utilizar funções da plataforma

A Uber defende que todos tenham o direito de ir e vir da maneira que quiserem e em um ambiente seguro. Em linha com esse propósito e visando melhorar a experiência do usuário, um novo recurso chega para facilitar as configurações de segurança. Com o Preferências de Segurança, é possível ajustar uma combinação de ferramentas de maneira personalizada e programá-las para serem ativadas de acordo com a necessidade.

Seja de manhã, tarde ou noite, as tecnologias desenvolvidas pela plataforma buscam prevenir situações indesejadas. A partir desta semana, as funções de compartilhamento de localização, confirmação da viagem por código, checagem de parada e gravação de áudio podem ser ativadas previamente.

A tecnologia começa a ficar disponível para todos os dispositivos e pode ser uma opção, principalmente, para viagens noturnas ou em momentos de lazer. O novo recurso permite ativar as configurações de segurança automaticamente entre 21h e 5h, a menos de 50m de bares ou aos fins de semana (sexta a domingo). A ativação também pode ser solicitada para todas as viagens.

Bahia Farm Show 2024 terá abertura oficial na segunda-feira, 10 de junho

Nesta 18ª edição, a abertura da Bahia Farm Show 2024 será realizada na segunda-feira, 10 de junho, às 10 horas. A solenidade é destinada a autoridades, convidados, expositores e ao público em geral. Pela primeira vez, a cerimônia oficial ocorrerá um dia antes da abertura dos portões para visitação, que este ano será de 11 a 15 de junho, em Luís Eduardo Magalhães (BA).

De acordo com a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), entidade realizadora da Feira, a mudança visa otimizar o tempo dos expositores e maximizar os negócios, garantindo que a Bahia Farm Show continue sendo um evento de referência para o setor agrícola no Brasil.

"Com esta decisão, garantimos aos nossos expositores um tempo maior de vendas e consolidação de negócios, considerando que no momento da abertura oficial os estandes ficam fechados. Neste novo formato, a feira funcionará a pleno vapor já na manhã de terça-feira", explica o presidente do evento, Odacil Ranzi.

KPMG aponta como o setor de seguros integra ESG aos negócios

Uma publicação realizada pela KPMG apontou como o setor de seguros está integrando os aspectos ambientais, sociais e de governança nos negócios. Dividido em cinco capítulos, o levantamento intitulado “ESG em seguros: estratégia e transformação” traz também informações sobre quais práticas podem aprimorar essa jornada, como identificar novas oportunidades de promover impactos positivos, cinco passos para a implementação dessas estratégias nas organizações e por que tais fatores são estrategicamente importantes para essa indústria.

“Os aspectos ESG podem representar oportunidades de longo prazo para toda a cadeia de valor do mercado de seguros, com iniciativas governamentais, compromissos setoriais e investimentos substanciais em energia renovável. Há benefícios consideráveis para as organizações que enfrentam desafios complexos e integram esses tópicos às estratégias para trilhar o caminho para o sucesso”, analisa o sócio-líder de serviços atuariais da KPMG no Brasil, Joel Garcia.