Nike, Somos CIEE e Corinthians anunciam edital de bolsas de estudo para jovens negros



A Nike, por meio da FISIA (distribuidora oficial da marca no Brasil), em parceria com o Somos CIEE e com o apoio do Corinthians, anuncia a publicação de um novo edital com 20 bolsas de estudo destinadas a jovens negros e negras da região metropolitana de São Paulo. A iniciativa, que se estenderá por quatro anos (2024-2028), representa a segunda fase do projeto iniciado em 2022.

Das 20 bolsas, nove serão destinadas a participantes dos programas sociais apoiados pela Nike em São Paulo, outras nove para jovens vinculados ao CIEE e duas para atletas federados do Corinthians. A iniciativa, entre outros benefícios, visa aumentar a representatividade negra na gestão do esporte. Em complemento à oportunidade de acesso ao ensino superior, o Corinthians se compromete a priorizar a contratação desses estudantes em futuros processos seletivos.

Herbalife lança Nutri Soup sabor Caldinho de Feijão com Bacon



A Herbalife, marca # 1 no mundo em controle de peso e bem-estar*, acaba de lançar a Nutri Soup sabor Caldinho de Feijão com Bacon1 para atender os consumidores preocupados com a alimentação e que também buscam uma refeição quentinha e com calorias controladas.

Preparado conforme o rótulo, o produto oferece aproximadamente 200 kcal por porção, 23 vitaminas e minerais, além de 3,6 g fibras e 18 g de proteínas.

A nova fórmula cheia de brasilidade é gluten free, elaborada com ingredientes selecionados de alta qualidade, como o próprio feijão preto e a proteína isolada da soja, além de aroma de bacon idêntico ao natural para deixar a experiência ainda melhor.

Capacitação online e gratuita do Instituto Coca-Cola Brasil abre inscrições em Goiás e Tocantins

Estão abertas as inscrições para o Coletivo Online, versão 100% digital da Plataforma Coletivo Jovem, do Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB), que capacita e conecta jovens, a partir de 16 anos, moradores de comunidades de baixa renda, com oportunidades no mercado de trabalho através de uma rede de mais de 400 parceiros empregadores.

Feito para os jovens com uma renda familiar de até dois salários-mínimos e que finalizaram ou estão concluindo o Ensino Médio, facilitando o entendimento sobre o mercado de trabalho, não só em como pleitear a vagas de trabalho, mas também com dicas reais e atualizadas de como fazer um currículo, como se portar em uma entrevista e até mesmo organização e planejamento financeiro.

"O início do ano vem cheio de planos e metas a cumprir e uma delas é a conquista de um emprego. E esse é o momento ideal para se inscrever no Coletivo e começar o ano com tudo." Comenta Daniela Redondo, Diretora Executiva do Instituto Coca-Cola Brasil.

Além de online e gratuito, com uma rápida duração, via WhatsApp e disponível todo o território nacional. São, ao todo, 11 videoaulas, que podem ser maratonados, e basta ter uma conexão à internet para conseguir receber os vídeos. Concluída a capacitação o jovem irá receber um Certificado de Conclusão para adicionar ao currículo e poderão se cadastrar em uma comunidade de vagas exclusivas com mais de 400 empregadores parceiros.

Indústria da construção contribui para ampliar a presença feminina no mercado de trabalho do Tocantins



Proporcionar às mulheres melhores condições para ingressar no mercado de trabalho ainda é um desafio para empresas de diversos setores, inclusive para a indústria, tipicamente ocupada pelos homens. No mês em que se comemora o Dia Nacional da Indústria, em 25 de maio, a data é um momento a mais para refletir sobre a desigualdade de gênero e as alternativas possíveis para ampliar a participação feminina.

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), as mulheres representam um quarto (25%) da força de trabalho na indústria no Brasil. No Tocantins, onde a atividade industrial movimenta a economia de pelo menos 20 municípios, segundo a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), a cidade de Xambioá representa 3% do PIB Industrial do Estado, ocupando a oitava posição dentre os municípios listados.

Do total de indústrias instaladas em Xambioá, 39% são do setor de construção civil e mobiliário, como a Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, que está presente no município desde 2009.

A fábrica da Votorantim Cimentos de Xambioá opera em sintonia com as operações da empresa em todo o Brasil e está inserida nas ações que a companhia desenvolve para ampliar a participação das mulheres em cargos de liderança, como o seu Programa de Trainee Industrial 2024, que contratou jovens recém-formados na área de Engenharia para atuarem em fábricas. Das 11 pessoas aprovadas para participar do programa, oito são mulheres. É o caso da engenheira química Victoria Vital, 25 anos, que foi uma das selecionadas e começou a trabalhar em maio deste ano na fábrica de Xambioá.