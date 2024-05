Inauguração BYD/Disbrava, em Palmas, reúne parceiros e clientes

Em clima de festa, a BYD/Disbrava celebrou a abertura de sua nova concessionária neste mês, em um espaçoso local situado na 202 Sul, Avenida LO 05, Conjunto 02, Lote 02, na Capital. Sob a direção visionária do empresário Luciano Rosa, sua família, sócios e colaboradores. O grupo tem deixado sua marca em Palmas desde 1969, representando com orgulho a renomada BYD, líder em tecnologia por mais de 28 anos nos setores de eletrônicos, automotivo, energia renovável e transporte ferroviário.

O evento contou com um coquetel exclusivo para clientes e parceiros, a BYD/Disbrava surpreendeu os presentes ao apresentar renomada linha de produtos, incluindo BYD Seal, Song Plus, Dolphin e o novo TAN. A ocasião foi marcada pela presença distinta de empresários, figuras políticas, influenciadores e representantes da imprensa.

Mosaic Fertilizantes leva inovações que impulsionam a produtividade no campo à Agrotins 2024

A Mosaic Fertilizantes, maior produtora global de fosfatados e potássio combinados, estará presente na 24ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins, a Agrotins 2024, para apresentar aos produtores rurais da região produtos inovadores voltados para os cultivos de soja, milho, feijão e nutrição de pastagens, como o Aspire, o Performa Bio e a linha MPasto. O evento irá ocorrer entre 14 e 18 de maio, em Palmas (TO).

A diretora Comercial da Mosaic Fertilizantes, Janice Prestes, ressalta que a participação na Agrotins 2024 reafirma o compromisso da empresa em fornecer tecnologias inovadoras que impulsionam o desenvolvimento do agronegócio brasileiro.

“Estamos animados para apresentar nossos produtos de alta qualidade aos visitantes do evento, e acreditamos que ocasiões como essa são fundamentais para compartilhar nossa expertise de modo a contribuir com o desenvolvimento do agronegócio na região Norte".

Grupo Sabin: 40 anos de sucesso

Janete Vaz, Sandra Soares Costa e Lídia Abdalla receberam, na última quinta-feira (2/5), na sede do Grupo Sabin, em Brasília, centenas de colaboradores para celebrarem os 40 anos do Grupo Sabin. A comemoração foi marcada por declarações das co-fundadoras e da presidente do Grupo, música e reencontros.

"Somos gratos pela empresa sólida que as sócias fundadoras, Janete e Sandra, construíram, por nos permitirem fazer parte desse sonho, por compartilharem seus valores, pela generosidade com todos nós, colaboradores e sociedade, e agradeço por me confiarem a responsabilidade de comandar a gestão nesses últimos 10 anos", disse Lídia Abdalla.

Inovação em Cardiologia: Hospital Dom Orione implanta primeiro monitor de eventos do Tocantins

O Hospital Dom Orione segue inovando em segurança e tecnologia na saúde. Referência na área de cardiologia, a instituição tem se destacado pela modernidade e pioneirismo de seus procedimentos. No dia 02 de maio a unidade realizou a primeira implantação de monitor de eventos eletrocardiográficos do Tocantins.

Responsável pelo procedimento no Hospital Dom Orione, o médico cardiologista e arritmologista Dr. Lincoln José da Silva Júnior, explica que o monitor de eventos é um pequeno dispositivo eletrônico implantado próximo ao coração. “Ele grava tudo o que acontece no seu coração. Fazendo uma analogia, é como se fosse um holter que pode durar até cinco anos”, explicou.

Implantado através de pequena cirurgia minimamente invasiva, o dispositivo possui uma tecnologia de comunicação via Bluetooth com o celular. “Ele envia relatórios sobre os batimentos cardíacos do paciente para uma central. O médico é informado quando tem algum alerta e o paciente pode ter acesso também”, completou o cardiologista.