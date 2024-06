Quadradão do Mequi

Os McLovers vão curtir mais uma experiência surpreendente. O McDonald's apresenta nesta semana os Quadradões de Molhos,uma nova experiência de consumo dos molhos dos icônicos Tasty e CBO, agora disponíveis em novo formato e tamanho.Quem visitar os restaurantes, passar no Drive ou acessar o app do Méqui, terá à disposição no cardápio os novos Quadradões de Molhos.Esses novos produtos convidam os clientes a explorar diversas combinações e apreciar o sabor inconfundível dos molhos a cada mordida.

Guaraná Jesus, típico do Maranhão chega ao Tocantins

O Guaraná cor-de-rosa mais famoso do Brasil chegou em Goiás e no Tocantins. Com sabor doce e único, é um refrigerante típico do Maranhão e um verdadeiro ícone do estado nordestino.

Uma das características mais marcantes do Guaraná Jesus do Maranhão é sua cor rosa, que foge ao padrão tradicionalmente conhecido do guaraná na cor castanha. Isso o torna uma bebida que fica gravada na memória das pessoas. O novo sabor típico do Maranhã chega nas embalagens de 350ml e 2 Litros.

Ideal para festas em família, celebrações com amigos ou momentos sozinhos, o Guaraná Jesus completou 97 anos de história no mês de abril. Além de ser considerado um patrimônio histórico e cultural do Maranhão, é perfeito para todas as ocasiões.

Em 2001, a The Coca-Cola Company adquiriu os direitos da marca Guaraná Jesus. Atualmente, com o slogan "O sabor de viver o Maranhão", o Guaraná Jesus ampliou seu alcance para outras regiões do país. Criada em 1920 pelo farmacêutico Jesus Norberto Gomes, na capital maranhense, a marca é uma distinção do estado do Maranhão.

Neste ano, o Guaraná Jesus celebra 97 anos de história. Para marcar essa ocasião especial, a marca estabeleceu uma parceria única com seis artistas originais do Maranhão para a campanha 'Universos Cor-de-Rosa'. Convidou os ilustradores Airton Marinho, Luã Campos, Helena Reginato, Dimitri, Caju Moura e Ana Waleria para criarem obras exclusivas que retratam novos universos com o Guaraná Jesus como protagonista.

Para acessar todas as obras de arte criadas pelos artistas convidados e para enviar a sua própria ilustração de Guaraná Jesus, basta acessar o site: https://universoscorderosa.com.br/. No endereço é possível visualizar os termos de uso e compartilhar sua arte.

Instituto Carlos André completa 15 anos de história

Nesta terça-feira (04), o Instituto Carlos André completou 15 anos no mercado, sendo a única escola de Língua Portuguesa e Redação especializada do país. O professor de Língua Portuguesa e especialista em educação Carlos André explica que o sonho nasceu com a empresária Marina Nunes e alcançou mais de 30 mil alunos durante sua história. São mais de dois mil estudantes por ano.

O Instituto Carlos André nasceu com a ideia de educar as pessoas por meio do conhecimento da Língua Portuguesa, em especial em redação para concurso e vestibulares, com inúmeros alunos aprovados em primeiro lugar nas mais diversas universidades. Atualmente, o instituto trabalha com comunicação de alta performance para empresas e para o mundo jurídico, atuando com o que há de mais moderno no mundo: as Inteligências Artificiais.

Para comemorar, ao longo deste mês serão feitas lives diárias com alunos e com professores renomados para falar da história do instituto. A primeira será nesta terça-feira (04), às 20h, nas redes sociais da instituição.

Novidades

Em comemoração a este debute, neste mês o professor Carlos André lançou o Português Expresso, que oferece a baixo custo um intensivo de Língua Portuguesa durante 30 dias. O especialista destaca que uma boa comunicação oral e escrita pode ajudar inúmeros profissionais a conseguir um melhor desempenho no mercado de trabalho.

O Português Expresso é feito todo online, em uma plataforma acessível. O curso ajuda o estudante a pensar sobre a gramática, evitando decorebas ineficazes e armadilhas comuns.