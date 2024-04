Coca-Cola e Marvel unem forças em uma colaboração dedicada aos fãs dos heróis e vilões do Universo Marvel

Com novas embalagens de Coca-Cola em edição limitada, os fãs poderão colecionar 36 ilustrações de personagens de design exclusivo e mergulhar em uma experiência inédita em realidade aumentada

A Coca-Cola revela no Brasil Coca-Cola x Marvel: Os Heróis, a mais nova colaboração com a Marvel, estrelando uma narrativa imersiva e uma experiência digital com os personagens favoritos dos fãs. A campanha será lançada em quase 30 países na América Latina por tempo limitado.

Essa união traz o mundo da Marvel à vida de uma maneira empolgante, com um novo vídeo e uma experiência inédita ao consumidor através das embalagens de Coca-Cola.

A colaboração conta com um total de 36 ilustrações de personagens exclusivas - disponíveis seletivamente nos países da América Latina -, com uma coleção digital, prêmios e uma extensão imersiva em Realidade Aumentada no site da Coca-Cola. No Brasil, esta colaboração chega de forma gradual ao mercado, começando dia 22 de abril.

Cantor Leonardo estrela novos filmes da Votorantim Cimentos

O cantor Leonardo é a estrela dos dois novos filmes criados pela agência OMZ para a Votorantim Cimentos. A campanha mantém em sua nova fase o conceito “É bom demais”, que foi lançado em 2023 e contou com Leonardo em um filme de 30 segundos com uma paródia da música Pense em mim – sucesso na voz da dupla Leandro e Leonardo – e que trouxe resultados de destaque para o produto Votomassa, a linha de argamassas da Votorantim Cimentos. Por conta disso, o produto volta ao ar em 2024 em “Desafinado”, que comunica as marcas de cimento da empresa.

No filme “Desafinado”, lançado neste mês de abril em rede nacional durante a primeira rodada do Brasileirão 2024, Leonardo solta a voz em uma loja para avisar uma consumidora que o cimento da Votorantim Cimentos é “bom demaaaais”.

Outros personagens que ajudam no coro e, no final, o vendedor encerra a cantoria, de forma bem desafinada, e ao lado de Leonardo, que já está com as mãos nos ouvidos. Mas o importante é que a venda é concretizada, por conta da qualidade dos produtos da marca. No dia 14 de maio, estreia o filme “Empolgação”, que também trata das quatro marcas de cimentos da companhia.

Aura Minerals participa da Agrosudeste com estande no pavilhão da mineração

Entre os dias 10 e 13 de abril, a cidade de Almas, no Tocantins, recebeu a 8ª edição da Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins, a Agrosudeste.

Uma das maiores empresas da região, a Aura Minerals, pelo segundo ano, participou do evento. A companhia contou com um estande no pavilhão da mineração, onde apresentou para os participantes um pouco do trabalho que realiza, tanto na operação como no incentivo ao desenvolvimento local, reforçando seu compromisso com as pessoas, as comunidades e o meio ambiente.

Para a Aura, essa é mais uma excelente oportunidade de fortalecer as relações com a comunidade, com outras empresas e com as autoridades da região.

Laticínio Scala celebra 60 anos e apresenta nova logomarca

No ano em que celebra suas seis décadas de história, o Laticínio Scala apresenta nova logomarca e embalagens, reformuladas para refletir o posicionamento da empresa, reconhecida pelo sabor e qualidade de seus produtos.

A nova logomarca visa celebrar a história da empresa e seus valores fundamentais. Segundo Marcel Cerchi, Diretor Executivo, "produzir queijo, para nós, significa transmitir valores de geração em geração, como dedicação e trabalho. Buscamos aprimorar nossa produção sem perder a essência do sabor artesanal.

Conquistamos o paladar dos brasileiros com produtos de alta qualidade e valor agregado, baseados na confiança de nossos clientes e no respeito às pessoas e ao meio ambiente, sendo esta nossa maior conquista."

A nova identidade visual apresenta uma nova fonte e cores mais sofisticadas. O brasão, formado pelas cores verde, vermelho e branca, representa a origem do fundador da empresa, Sr. Nino, um imigrante italiano dedicado à produção de queijos de excelente sabor e qualidade. O formato triangular em seu interior, na cor vermelha, homenageia o Estado de Minas Gerais e as serras da região da Canastra, onde está localizada a Scala.