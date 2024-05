Riviera Home Resort, um novo conceito para imóveis de alto padrão em Araguaína

A cada ano Araguaína consolida-se como referência no mercado imobiliário de alto padrão no Tocantins e em toda a região sul do Pará e do Maranhão. E no fortalecimento deste segmento, a construtora M21, a ABL Prime e o Grupo Campelo têm papéis de destaque na transformação do mercado imobiliário e na promoção de empreendimentos inovadores.

O mais novo lançamento dos sócios é o Riviera Home Resort, um luxuoso condomínio vertical que traz uma evolução no conceito de imóveis de alto padrão em Araguaína, unindo o máximo de comodidade e conforto com a exclusividade que o mercado pede.

Rafael Faria, CEO da M21, destaca que o Riviera será um empreendimento único. “Trouxemos a inspiração da charmosa Riviera Francesa, dos famosos beach clubs da Europa, uma estrutura que realmente vai trazer tudo o que um resort pode oferecer: lazer, sofisticação e luxo. Existe um grande mercado à espera deste conceito e Araguaína merece esse investimento”.

Lago Center Shopping de Araguaína vai permitir a entrada de animais de estimação

O Lago Center Shopping de Araguaína anunciou que, a partir do dia da inauguração, programada para 18 de setembro, vai ser um ambiente Pet Friendly, permitindo que os clientes frequentem o shopping na companhia de seus animais de estimação. A iniciativa visa criar um ambiente acolhedor para todos, reconhecendo os pets como membros importantes de muitas famílias.

Herlinton Masson, superintendente do shopping, explica que a decisão do empreendimento de se tornar pet friendly acompanha uma tendência crescente dos estabelecimentos amigos dos animais, que busca oferecer mais opções de lazer e serviços para os tutores e seus bichinhos.

“O Lago Center Shopping tem a missão de atender às necessidades e preferências da comunidade como um todo e deseja que todos se sintam à vontade para frequentar o shopping”, ressalta Herlinton.

Novo plano de saúde chega a Palmas e atende desde estudantes, empresas a pessoas idosas

Palmas, por meio da Rede Medical, receberá o Best Saúde, plano que irá atender estudantes, empresas e pessoas a partir de 44 anos. O convênio oferece uma rede credenciada de alta qualidade, com atendimento em abrangência municipal, que vai desde a segmentação obstetrícia a hospitalar ambulatorial.

Segundo o CEO da Rede Medical, Guilherme Coutinho, os credenciados incluem os hospitais pertencentes ao grupo com 80 leitos de internação, enfermarias, centro cirúrgico e quartos de terapia intensiva. No Tocantins, as unidades abrangem os hospitais Medical Palmas e Medical Santa Thereza. “A Best Saúde tem a cobertura da Rede Medical Palmas, do Grupo Kora Saúde, um dos cinco maiores do Brasil, e proporciona a mais avançada medicina com atendimento humanizado de excelência à população do Estado”, completa.

Ainda conforme Coutinho, a primeira faixa de preço na Best Saúde é de R$ 203,38, no plano Best empresarial, acomodação enfermaria, na faixa etária de 0 a 18 anos. A meta da empresa é acrescer mil vidas por mês a sua carteira. "Nacionalmente, já possui mais de 6 mil beneficiários. O Tocantins é o segundo estado para o qual a operadora está se expandindo. Espírito Santo e Ceará são as outras praças de atuação”, frisa.

Votorantim Cimentos: O Dia do Trabalho também é delas

*Por Cinthia Bossi

lhando para o médio prazo, um dos nossos esforços em 2023 foi impulsionar ações que buscavam acelerar o desenvolvimento de pessoas de grupos diversos. Nossas mulheres líderes contam, hoje, com duas iniciativas. Um deles é o Lidera VC, voltado a quem está na posição de primeira liderança. Lançado em 2020, já contou com a participação de mais de 250 mulheres.

É um programa que aborda diferentes temáticas a partir da perspectiva de gênero e inclusão, como estereótipos de gênero, negociação, liderança inclusiva, liderança estratégica e imagem profissional. Outra iniciativa é o Clube de Liderança Feminina, focado naquelas que ocupam posição de média e alta liderança. Além disso, em março, mês das mulheres, desdobramos a iniciativa DesenvolvElas com aulas de habilidades interpessoais oferecidas especialmente para nossas empregadas.

Em uma ação interseccional entre raça e gênero, desenvolvemos a segunda turma do Programa de Mentoria para Mulheres Negras no Brasil. Ao longo do ano passado, contamos com 23 mentoras e mentoradas trabalhando juntas com foco no desenvolvimento profissional dessas mulheres autodeclaradas pretas e pardas e que estão nas posições de analista júnior até coordenadora.

Diversidade e Inclusão é um pilar essencial da nossa cultura, do Nosso Jeito VC. Por isso, investimos de maneira significativa no treinamento e desenvolvimento de nossas equipes, com especial atenção para a preparação aprimorada, o entendimento e o engajamento dos líderes. São ações que também trazem benefícios para a empresa, pois quanto mais diverso for o nosso time, maior a chance de um conhecimento amplo, maior a criatividade e o potencial de inovar.

Como mulher atuando em um cargo de liderança na indústria, me incluo como parte da mudança ainda necessária e anseio que em um futuro – que seja logo e não distante – o tema igualdade de gênero possa ser tão celebrado quanto o Dia do Trabalho.

*Cinthia Bossi é diretora global de Gente, Gestão e Comunicação da Votorantim Cimentos

Com até 30% off, Boticário celebra o Dia das Mães com 16 kits presenteáveis exclusivos para a data

Comemorado no segundo domingo de maio, o Dia das Mães de 2024 será celebrado no dia 12. A data comemorativa traz o momento ideal para retribuir todo o amor e cuidado que envolve o maternar. Neste ano, com a campanha “A Tormenta”, o Boticário tem como objetivo incentivar as mães a construírem uma relação de confiança mútua com os filhos adolescentes.

Para tornar a data ainda mais única, a marca-líder* em presenteáveis apresenta uma gama de 16 kits e ainda uma variedade de combos exclusivos que são sucesso e vão agradar desde as mães mais clássicas e sofisticadas, até as modernas e práticas.

Com preços especiais a partir de R$ 86,90, até o dia 12 de maio, os itens em edição limitada contam ainda com descontos imperdíveis de até 30% em todos os canais de vendas – e-commerce, no site e app exclusivo, lojas físicas, revendedores espalhados por todo o Brasil e no WhatsApp Boti, em que é possível aplicar mais 15% de desconto adicional na primeira compra.

A grande novidade, especialmente escolhida para celebrar o Dia das Mães, é a fragrância Liz Flora – lançamento que conta com perfil olfativo floral inspirado na flor de jacarandá, combinada com a potência amadeirada da base de sândalo. O aroma evoca o espírito de milhares de mulheres brasileiras que são referência de força e inspiração.

Para as mais românticas, o Kit Presente Dia das Mães Lily traz a mais pura fragrância dos lírios para uma rotina leve. Composto por Lily Eau de Parfum em miniatura, Óleo Perfumado Desodorante Corporal Lily e Creme Acetinado Hidratante Desodorante Corporal, essa é uma das coleções mais sofisticadas da marca. O encanto da linha proporciona todo o cuidado e carinho que a sua presenteada merece na ocasião.

Ainda em perfumaria, o Kit Presente Dia das Mães Liz conta com creme hidratante, sabonete líquido e a fragrância, entregando autocuidado. A composição irresistível combina com mulheres que buscam por fragrâncias com personalidade e potência.

Novo cartão Sicredi Visa Infinite ganha campanha com o tema viagens



O Sicredi acaba de lançar o novo cartão Visa Infinite, com benefícios para os associados com perfil viajante. A campanha de lançamento tem com protagonistas, o jornalista Zeca Camargo, a chef de cozinha Kátia Barbosa e o ator Bruno Gissoni. Eles exploraram territórios de viagens nos temas cultura, gastronomia e natureza, respectivamente.

O Sicredi Visa Infinite oferece uma série de benefícios ao portador, entre eles, acesso ilimitado a salas VIP para titular, adicionais e convidados, por meio do Visa Airport Companion e Lounge Key, com mais de 1200 salas VIPs em 600 aeroportos internacionais de 140 países.

Além do programa de recompensas, são 3 pontos a cada dólar gasto no cartão que não expiram. Essa pontuação pode ser transferida para os parceiros Tudo Azul, Smiles e Latam Pass, ou resgatada por cashback ou por produtos no Shopping Sicredi.

Outra novidade diz respeito ao kit especial de lançamento e ao layout do cartão, em formato vertical e com menos informações, deixando o modelo mais simples e seguro. Além disso, sua composição é em metal e apresenta elementos que agregam no design e diferenciação.