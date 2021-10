A nova direção do Bob’s em Palmas, formada pelos empresários José Afonso e Lúcio Weber, inaugura o drive da loja localizada na Teotônio Segurado neste domingo, 31 de outubro, a partir das 16 horas.

“Estava nos planos reformar o drive com o novo conceito da marca, desde que assumimos a franquia, em julho deste ano, enquanto mantivemos o atendimento dos quiosques na Loja Havan e Palmas Shopping, atuamos na reforma para deixar o drive do jeito que o palmense merece”, afirma José Afonso.

A reforma incluiu um mural do artista Sandro Rios, com tema da fauna, da flora e da arquitetura do Tocantins por toda a extensão da rota que os veículos percorrem no local.

Além dos sanduíches e tradicionais Milk Shakes do Bob’s o drive da Teotônio Segurado também oferecerá chopp e terá o funcionamento entre 11 e 23 horas.